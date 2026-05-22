Олимпийският медалист Юсуф Дикеч идва в София за Балканската купа по стрелба

Турският състезател по спортна стрелба Юсуф Дикеч, олимпийски медалист, идва в София за Балканската купа по стрелба „Златните момичета“.

Той стана интернет сензация по време на Летните олимпийски игри 2024 след като спечели сребърен медал и впечатли феновете с необичайно спокойния си стил – без тежка специална екипировка, с ръка в джоба и хладнокръвно поведение, което мнозина сравниха с герой от екшън филми. Кадри и мемета с него събраха милиони гледания по света.

Турнирът ще се проведе на стрелбище „Герена“ и ще събере най-добрите състезатели от Балканите. Амбицията на турнира е София да се утвърди като важен център за спортна стрелба в региона.