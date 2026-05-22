Противопоставянето около Ормузкия проток: Силите на САЩ са в максимална бойна готовност

Самолетоносачът Ейбрахам Линкълн е в максимална бойна готовност за прилагане на блокадата на иранските пристанища, съобщи американското централно командване. Според висш представител на Обединените арабски емирства шансовете за споразумение между Съединените щати и Иран за отваряне на Ормузкия проток са 50 на 50 . Техеран съобщи, че през последните 24 часа оттам са преминали с разрешение 35 търговски кораба.

В Иран с посредническа мисия е началник-щаба на пакистанската армия Асим Мунир. Американската дипломация съобщи за „малък напредък", но изключи ирански тол-такси за преминаване през Ормуз. Според ирански медии Техеран планира да въведе и такси за операторите на подводни интернет-кабели през протока.