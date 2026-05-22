7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране

7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране
Снимка: БТА
Слушай новината

Намалява недостигът на места в детските градини и яслите в София. 7500 деца не са приети на първо класиране, което е с 1300 по-малко от миналата година. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи - 5400 деца не са приети. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като възможно е през септември броят им да нарасне.

Една от разочарованите днес майки е Алексина Богданова. Дъщеря й Леа остава извън първо класиране. Причината е, че точно в нейния, по принцип натоварен район "Витоша", заради липса на персонал са закрити яслените групи.

Алексина Богданова, майка: "Постоянно тръбят навсякъде, че откриват нови сгради, но за съжаление групите като отпадат, какво като има нови сгради. Тя е записана вече в частна ясла, тъй като и там местата се изчерпват и се налага на родителите да си запазват местата предварително, като заплащат 1 или 2 такси предварително."

Недостигат 230 медицински сестри, затова от общината продължават да настояват изискването за две медицински сестри в яслена група да отпадне.

Васил Терзиев, кмет на София: "Да променим системата и тя да позволява и педагози да извършват тази дейност, разбира се, с необходимата медицинска подготовка, което целим да постигнем със сътрудничество с другите министерства и институции."

Обмисля се и промяна на модела за получаване компенсациите от 300 евро за неприето дете.

Десислава Желязкова, заместник-кмет по образование: "Компенсациите не трябва да е обвързано с неприемане на детето в ДГ, защото това, което наблюдаваме в момента са хора, които кандидатстват нарочно на места на които няма да бъдат приети."

Снимки: БТА

11 746 деца днес се класираха, като за 1-ва градинска група недостига е само 300. Свободните места след 1 во класиране са над 3000, обаче най-често са в отдалечени райони. Второто класиране е на 5 юни, а третото на 19 -ти.

