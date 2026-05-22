Васил Терзиев даде старт на класирането за детските градини и яслите в София.

11 746 са класираните деца за 2026 г. за прием в детски ясли и градини в София. 298 места не достигат за I група в детските градини. За яслените групи недостигът е 5400 места.

За възрастта 4 - 6 години недостигът е 1500, но много от тези деца са в списъка на чакащите, за да получават помощта за неприети деца. Затова ще се обмисля промяна на модела и изискванията за компенсации за родителите.

Според заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова те вече не трябва да се отпускат по критерий "неприето дете в детска градина", защото в момента много родители кандидатстват само заради това.

Проблем има и с липсата на персонал - не достигат 230 медицински сестри, а много от заетите са над 60-годишна възраст.