БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Бургас
Слушай новината

Митнически служители в Бургас задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони, с характеристики на ракия и спирт. Алкохолът е открит в частен имот до регистриран специализиран малък обект за дестилиране при проверка за спазване на акцизното законодателство.

Случаят е от 18 май, когато служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват контролна проверка на специализиран малък обект за дестилиране, разположен в задната част на общ двор с жилищен имот в Средец.

Инспекторите установяват, че складовото помещение на „казана“ за изваряване на ракия е празно, но откриват голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост, разположени на двора в имота, също в обособена баня, в приземния и други етажи на жилищната сграда, както и в паркиран на двора лек автомобил. Установено е, че различните съдовете съдържат общо 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра етилов алкохол с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Етиловият алкохол с общо количество 445 литра е иззет. Проби от него ще бъдат предадени за анализ в митническа лаборатория. Престои по случая да бъде образувано аднистративнонаказателно производство.

#задъражне #Бургас #нелегален алкохол

Последвайте ни

ТОП 24

9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното първенство по кордова акробатика
1
9-годишният Кубрат от Варна се класира на 6-о място на Световното...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
2
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
3
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка между уволнението и разкрития за границата с Турция
4
Специално пред БНТ: Отстраненият шеф на БАБХ намекна за връзка...
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и производствата за трафик на хора през април
5
Увеличава се броят на задържаните незаконни мигранти и...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
6
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Регионални

Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
СДВР и Общинска полиция санкционираха над 440 водачи на тротинетки СДВР и Общинска полиция санкционираха над 440 водачи на тротинетки
Чете се за: 03:07 мин.
Асоциация на овцевъдите: Няколко големи производители диктуват политиките в земеделието Асоциация на овцевъдите: Няколко големи производители диктуват политиките в земеделието
Чете се за: 03:20 мин.
Свлачището в местността „Трифон Зарезан“: Кога ще се построи естакада на пътя Варна – Златни пясъци? Свлачището в местността „Трифон Зарезан“: Кога ще се построи естакада на пътя Варна – Златни пясъци?
Чете се за: 02:42 мин.
Близо 40% от овощните насаждения в Кюстендилско са унищожени заради слана Близо 40% от овощните насаждения в Кюстендилско са унищожени заради слана
Чете се за: 02:17 мин.
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково с устройства за подсказване Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково с устройства за подсказване
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и БНТ ще се справят с организацията на "Евровизия 2027"
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че България и...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко управление
Чете се за: 09:00 мин.
У нас
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура по профилирана подготовка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас Задържаха мъж за кражба на дарения от църква в Бургас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите разглеждат възстановяване на Антикорупционната...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
САЩ изпращат 5000 войници в Полша
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Как британският посланик опозна българската култура?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ