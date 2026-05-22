Задържаха близо 450 литра нелегален алкохол в Бургас

Митнически служители в Бургас задържаха близо 450 литра нелегален етилов алкохол в туби и бидони, с характеристики на ракия и спирт. Алкохолът е открит в частен имот до регистриран специализиран малък обект за дестилиране при проверка за спазване на акцизното законодателство.

Случаят е от 18 май, когато служители от сектор „Акцизен оперативен контрол” към отдел „Митническо разузнаване и разследване” извършват контролна проверка на специализиран малък обект за дестилиране, разположен в задната част на общ двор с жилищен имот в Средец.

Инспекторите установяват, че складовото помещение на „казана“ за изваряване на ракия е празно, но откриват голям брой пластмасови бидони и туби с различна вместимост, разположени на двора в имота, също в обособена баня, в приземния и други етажи на жилищната сграда, както и в паркиран на двора лек автомобил. Установено е, че различните съдовете съдържат общо 295 литра етилов алкохол с характеристики на ракия и 150 литра етилов алкохол с характеристики на спирт.

За алкохола не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Етиловият алкохол с общо количество 445 литра е иззет. Проби от него ще бъдат предадени за анализ в митническа лаборатория. Престои по случая да бъде образувано аднистративнонаказателно производство.