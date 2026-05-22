Проф. Георги Вълчев: Трябва да има дългосрочни политики в областта на образованието

Основният проблем в българската образователна система е липсата на дългосрочна последователност и обществен консенсус около значението на образованието. Това коментира в "Панорама" министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той подчерта, че системата трябва да бъде адаптирана към съвременните млади хора, за да не губят мотивация още в ранните етапи на обучението си.

"Във висшето образование виждаме, че студентите идват с пропуски от по-долните степени на системата. Не са виновни децата – нещо в системата трябва да се адаптира към съвременните изисквания и към младите хора, за да бъдат мотивирани и подготвени", коментира просветният министър.

По думите му образованието трябва да се разглежда като единна система – от предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование. Именно това е и личната му мотивация да поеме поста на министър.

Вълчев акцентира върху необходимостта от възстановяване на връзката между училището, семейството и обществото.

"Семейството не трябва да бъде клиент на училището, а негов съюзник. Каквито и реформи да правим, ако не възстановим общественото доверие в образованието, усилията ще бъдат напразни", каза той.

Министърът посочи, че в сферата на образованието са нужни дългосрочни политики, които да надхвърлят един политически мандат. Той даде пример с периода на Възраждането, когато образованието е било национален приоритет.

По темата за оставката на заместник-министър Ася Панджерова, Вълчев заяви, че тя е постъпила достойно с оттеглянето си. Според него всяко съмнение за злоупотреба в образователната система трябва да бъде изяснявано своевременно, тъй като обществото има огромни очаквания към сектора.

"Проверката всъщност е започнала още по времето на министър Красимир Вълчев, когато са подадени сигналите и са уведомени европейските партньори. Няма нови факти по случая", поясни проф. Вълчев.

Министърът определи като един от най-сериозните проблеми необходимостта от олекотяване на учебните програми. По думите му това не изисква толкова финансов ресурс, колкото експертно мнение и добре балансирани решения.

"Ще направим ясен график и конкретни срокове, за да се извърви този труден път към модернизиране на системата", увери министърът.

Проф. Вълчев коментира и темата за читалищата и културната среда за младите хора, каквато мечта сподели преди дни в ефира на БНТ победителката на "Евровизия 2026" DARA.

"До голяма степен сме се отдалечили от практиките на културен обмен и общуване. А именно читалището е било в основата на българското Възраждане. Днес читалищата съществуват, но трябва да се адаптират към съвременния живот. Важно е и друго – някой трябва да заведе детето до библиотеката, до читалището, да му покаже този път", заяви проф. Георги Вълчев. каза той.

Министърът даде и личен пример за ролята на семейството в образованието: "Когато станах първокласник, баща ми ме хвана за ръка и ме заведе в градската библиотека, после във военния клуб, а след това сам намерих пътя към училищната библиотека."

В заключение Георги Вълчев изрази оптимизъм за бъдещето на образованието в България.

