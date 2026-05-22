БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под...
Чете се за: 00:25 мин.
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Георги Вълчев: Трябва да има дългосрочни политики в областта на образованието

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Основният проблем в българската образователна система е липсата на дългосрочна последователност и обществен консенсус около значението на образованието. Това коментира в "Панорама" министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той подчерта, че системата трябва да бъде адаптирана към съвременните млади хора, за да не губят мотивация още в ранните етапи на обучението си.

"Във висшето образование виждаме, че студентите идват с пропуски от по-долните степени на системата. Не са виновни децата – нещо в системата трябва да се адаптира към съвременните изисквания и към младите хора, за да бъдат мотивирани и подготвени", коментира просветният министър.

По думите му образованието трябва да се разглежда като единна система – от предучилищното, началното, основното, средното и висшето образование. Именно това е и личната му мотивация да поеме поста на министър.

Вълчев акцентира върху необходимостта от възстановяване на връзката между училището, семейството и обществото.

"Семейството не трябва да бъде клиент на училището, а негов съюзник. Каквито и реформи да правим, ако не възстановим общественото доверие в образованието, усилията ще бъдат напразни", каза той.

Министърът посочи, че в сферата на образованието са нужни дългосрочни политики, които да надхвърлят един политически мандат. Той даде пример с периода на Възраждането, когато образованието е било национален приоритет.

По темата за оставката на заместник-министър Ася Панджерова, Вълчев заяви, че тя е постъпила достойно с оттеглянето си. Според него всяко съмнение за злоупотреба в образователната система трябва да бъде изяснявано своевременно, тъй като обществото има огромни очаквания към сектора.

"Проверката всъщност е започнала още по времето на министър Красимир Вълчев, когато са подадени сигналите и са уведомени европейските партньори. Няма нови факти по случая", поясни проф. Вълчев.

Министърът определи като един от най-сериозните проблеми необходимостта от олекотяване на учебните програми. По думите му това не изисква толкова финансов ресурс, колкото експертно мнение и добре балансирани решения.

"Ще направим ясен график и конкретни срокове, за да се извърви този труден път към модернизиране на системата", увери министърът.

Проф. Вълчев коментира и темата за читалищата и културната среда за младите хора, каквато мечта сподели преди дни в ефира на БНТ победителката на "Евровизия 2026" DARA.

"До голяма степен сме се отдалечили от практиките на културен обмен и общуване. А именно читалището е било в основата на българското Възраждане. Днес читалищата съществуват, но трябва да се адаптират към съвременния живот. Важно е и друго – някой трябва да заведе детето до библиотеката, до читалището, да му покаже този път", заяви проф. Георги Вълчев. каза той.

Министърът даде и личен пример за ролята на семейството в образованието: "Когато станах първокласник, баща ми ме хвана за ръка и ме заведе в градската библиотека, после във военния клуб, а след това сам намерих пътя към училищната библиотека."

В заключение Георги Вълчев изрази оптимизъм за бъдещето на образованието в България.

Вижте целия разговор във видеото

#проф. Георги Вълчев #министър на образованието

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
1
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
5
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната
България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната
Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия
Чете се за: 04:42 мин.
Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото
Чете се за: 04:12 мин.
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.

Водещи новини

ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ