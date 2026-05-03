След напускането на ОАЕ: ОПЕК+ с първо решение за квоти

Саудитска Арабия, Русия и още пет страни от ОПЕК ще вземат днес първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства.

Прессъобщението след онлайн срещата се очаква с интерес, защото досега Алиансът между ОПЕК и още десет страни-производителки не е коментирал напускането на Обединените арабски емирства миналата седмица.

Очаква се страните да увеличат квотите си със 180 хиляди барела дневно - решение, което е наложена от нуждите на пазара.