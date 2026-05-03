Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната.

Тръмп не даде подробности какво съдържа то, но написа в Трут соушъл, че не може да си представи, че би било приемливо. Иран все още не е платил достатъчно голяма цена за "това, което са причинили на човечеството и на света за последните 47 години", написа Тръмп.

Той не изключи възможността за подновяване на ударите срещу Иран. Прзидентът отхвърли предложението на Техеран за възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяване на американската морска блокада срещу Иран.