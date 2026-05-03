Опасност от слани в райони на Югозападна България

Температурите тази сутрин ще са между минус 2° и 3°, в София – около минус 1°. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в Югозападна България, ще има условия за слана. През деня ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Значителна ще е над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще е ветровито с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12° - 14°.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще превалява сняг, под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 4°.

През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северозапад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от югоизток.

Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20°, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана, минималните температури ще са между 0° и 5°, на места в котловините до минус 2°-минус 3°. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26° - 27°.

