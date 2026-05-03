150 ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

В Голема Раковица пресъздадоха Априлското въстание с мащабна възстановка

Дарина Ангелова
По повод 150-годишнината от Априлското въстание, община Елин Пелин организира мащабна историческа възстановка в село Голема Раковица. На днешния ден преди век и половина селището е било напълно опожарено, но въпреки трагедията местните хора успяват да го възродят и да пренесат паметта за онези героични събития и до днес.

Тежките събития от пролетта на 1876 година се предават от поколение на поколение в село Голема Раковица вече век и половина. За да се помни онзи дух на съпротивата и смелостта, които предците ни са носили, но и за да не се забравят страданията и гоненията, на които са били подложени хората след опожаряването на цялото село.

В продължение на два месеца Голема Раковица се подготвя за историческата възстановка.

Радина Йорданова, организатор: „Имаме няколко сцени в началото, които пресъздават бита на селото, различни грабежи, които са се случвали в годините — в кърджалийските години всъщност. След това много активно се потапяме в историята на Априлското въстание. За съжаление, както е масово в цяла България, битката не завършва добре, цялото село е опожарено, тоест ще видите как турците и башибозукът ще победят.“

Радина Йорданова, организатор: „Финалът ми е много драматичен, за мен е много тежък, защото историята на цялото село е наистина много тежка. Селото е било най-голямото в Софийска кааза в онзи момент, но е опожарено до последната къща и нищо не остава от него.“

От години Димитър Чушев участва в различни исторически възстановки.

Димитър Чушев, участник във възстановката: „Възстановката я организираме за първи път, но не играем за първи път в такава възстановка. И аз винаги, мое мнение, от 12 години се занимавам вече с такава дейност — да организираме не само исторически възстановки, а всичко, което е свързано със запазване на българщината. И всеки път изпитвам едно и също вълнение. И съм забелязал, че колкото по-добре се постарая да изиграя лошата роля, толкова повече хората после разбират нещата и когато дойдат и се снимат, значи всичко е минало благополучно и сме успели по някакъв начин да им въздействаме и те да усетят емоцията, която сме искали да предадем.“

Димитър Чушев, участник във възстановката: „Само като се сетим за всички неща, които е трябвало да претърпят нашите деди, не ми трябват много усилия, за да вляза в ролята на образа. И да ви кажа, първоначално, първите години не исках да играя такива роли, признавам си. Но вече когато човек започне да съзрява и да разбира, че трябва някой да изиграе и тази роля, и когато изиграеш лошата роля, ти успяваш да я изиграеш добре, успяваш да предадеш това, което наистина трябва да усети публиката, да го почувства.“

Димитър Чушев, участник във възстановката: „Оръжията, които използваме, са абсолютно автентични. От тях има малка част, които са новоделни, повечето и основно са автентични. Колекционираме ги и ги събираме, макар че станаха доста скъпи и поддръжката им е доста трудна. Но стараем се максимално да се доближим до това, което е било навремето, да могат хората наистина да ги пренесем в тази епоха и да усетят емоцията, да усетят духа, който е витаел тогава — 1876 година.“

Голема Раковица и днес почете своите герои.

Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин: „Имаме и повод за национална гордост — това е родното място на Игнат Шишков, който е по-известен като Гатьо Шишков, съратник на Васил Левски, участник в Априлското въстание. Той е от онези родолюбци, които със гордост можем да се похвалим, че е роден на наша територия. Разбира се, бил е участник в Априлското въстание, той е оцелял за радост, но за жалост е бил осъден на смърт. След това тази присъда е била заменена със 102 години строг тъмничен затвор на остров Родос и след две години е освободен. После, за наша пак радост, е учредител на Народното събрание и впоследствие е избран във Великото народно събрание по мажоритарен принцип.“

Въпреки трагедията местните хора успяват да възродят селото от пепелта. И така до днес Голема Раковица пази паметта за своите герои.

#община Елин Пелин #150 години от Априлското въстание #честване на Априлско въстание

