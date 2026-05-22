Опасност от наводнения в петък

Над почти цялата страна ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15° - 17°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

В събота и неделя въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

В понеделник и вторник валежите ще намалеят по обхват и интензивност – ще са на отделни места, главно в следобедните часове и с по-голяма вероятност в планинските райони. Ще има повече слънчеви часове. Североизточният вятър ще отслабне, ще се ориентира от запад-югозапад и дневните температури съществено ще се повишат.