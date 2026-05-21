Проф. Кирил Топалов представи новия си роман „Огънят“: Връща ни в XVI век с историята на Георги Нови Софийски

Навръх 82-рия си рожден ден проф. Кирил Топалов представи най-новия си роман „Огънят“ в Софийската градска художествена галерия. В него е разказана историята на Георги Нови Софийски, а действието се развива в София през XVI век.
Премиерата откри писателят Захари Карабашлиев, а откъс от романа прочете актьорът Михаил Петров. Проф. Топалов е познат като литературен историк, драматург, дипломат във Ватикана и Гърция, бил е и директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Романът е посветен на академик Петър Динеков.
проф. Кирил Топалов: „Тази идея се роди преди повече от 60 години, когато бях студент първокурсник по българска филология. Имахме в един следобеден час лекция от акад. Петър Динеков и той ни прочете за поп Пейо, написал житие на Георги Нови Софийски. XVI век е изключително интересен век в нашата и в балканската история. Това е епоха, в която се сблъскват политически и духовни интереси на много велики сили, и в средата на този сблъсък се гърчи едно момче, един младеж.“