БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Кирил Топалов представи новия си роман „Огънят“: Връща ни в XVI век с историята на Георги Нови Софийски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Навръх 82-рия си рожден ден проф. Кирил Топалов представи най-новия си роман „Огънят“ в Софийската градска художествена галерия. В него е разказана историята на Георги Нови Софийски, а действието се развива в София през XVI век.

Премиерата откри писателят Захари Карабашлиев, а откъс от романа прочете актьорът Михаил Петров. Проф. Топалов е познат като литературен историк, драматург, дипломат във Ватикана и Гърция, бил е и директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Романът е посветен на академик Петър Динеков.

проф. Кирил Топалов: „Тази идея се роди преди повече от 60 години, когато бях студент първокурсник по българска филология. Имахме в един следобеден час лекция от акад. Петър Динеков и той ни прочете за поп Пейо, написал житие на Георги Нови Софийски. XVI век е изключително интересен век в нашата и в балканската история. Това е епоха, в която се сблъскват политически и духовни интереси на много велики сили, и в средата на този сблъсък се гърчи едно момче, един младеж.“

#Софийската градска художествена галерия #„Огънят“ #роман #Захари Карабашлиев #Кирил Топалов

Последвайте ни

ТОП 24

Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
1
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
2
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
3
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от...
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
4
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро,...
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
5
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел...
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит
6
Млякото се изкупува за 0,30 евро от фермите, животновъди са пред фалит

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Общество

Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки
Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки
Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май
Чете се за: 01:20 мин.
Студенти за „Чиста България“: Инициатива за спиране на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото Студенти за „Чиста България“: Инициатива за спиране на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото
Чете се за: 00:47 мин.
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
"Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал "Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал
Чете се за: 02:37 мин.
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково с устройства за подсказване Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково с устройства за подсказване
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени задържането му под стража (ОБЗОР)
Глоба от 2556 евро за Петьо Петров - Еврото: Съдът отмени...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция Дебати по правилника за НС: Остри спорове между управляващи и опозиция
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“ Затварят блок 2 на ТЕЦ „Бобов дол“
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Опит за измама на матурата по БЕЛ: Хванаха 11 зрелостници в Хасково...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Посещение по случай 24 май: Председателят на парламента ще се...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Дипломация около Иран: Доналд Тръмп очаква "правилните...
Чете се за: 01:15 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ