Студенти за „Чиста България“: Инициатива за спиране на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото

Студенти от инициативата STOP започнаха гражданска инициатива „България иска чисти ръце“. Чрез нея те настояват за спиране на разграбването на държавния бюджет и еврофондовете, за разследване на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото.

Георги Петков, студентска инициатива STOP: „Ние искаме държава, в която законът важи за всички, образованието и знанията имат значение, младите да можем честно и почтено да създадем семейство, бизнес и бъдещето си тук. Искаме независимо и безкомпромисно разследване на всички потулени афери, грабежи, приватизационни сделки, корупционни схеми и политически престъпления след 1990-та година.“





