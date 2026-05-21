"Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал

57-ото издание на "Софийските музикални седмици" се открива на 24 май. Над 50 събития са включени в основната и съпътстващата програма.

Фестивалът "Софийски музикални седмици" прави реверанс към изумителната Райна Кабаиванска. Точно ученици, минали през вокалната школа на маестрата ще открият тазгодишното издание. Сред солистите блестят имената на Витория Йео, която от години е зведа на международната оперна сцена, на Арсен Согомонян, който този сезон направи дебюта си в "Метрополитън" и на младата българска надежда Александрина Михайлова, която уверено си пробива път по сцените в Италия.

Евтим Милошев, министър на културата: "Мисля, че това е нещо много значимо за меломаните и нещо, което е голямо признание от световна прима като Райна Кабаиванска към нашата страна, към нашата култура и към развитието на нашите таланти."

Маестро Найден Тодоров най-добре знае каква е огромната роля на Райна Кабаиванска като човек, който съхранява истинското знание за оперното пеене. Софийската филхармония често кани световни оперни звезди за концерти у нас. А маестрото ни разказва, че все по-често големите агенти, с които работи, му предлагат певци, чиято кариера тръгва точно от майсторския клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет.

Найден Тодоров, директор на Софийска филхармония: "Оперният глас е нещо, което ние измерваме себе си по света България. Райна Кабаиванска е човекът, който открива оперните гласове и в България и извън България. Аз не мога да си представя днешния оперен свят без това, което тя прави тук у нас. Това, което прави Райна Кабаиванска с този майсторски клас оказва огромно значение не само за българския музикален живот, но и за този в целия свят."

Откриването на "Софийски музикални седмици" със сигурност ще е блестящо. А фактът, че самата маестра ще присъства лично на събитие със сигурност ще го обагри с незабравима емоция.