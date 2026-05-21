Преди старта на сезона: Отново проблем с липсата на кадри по Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Снимка: БТА/Архив
На старта на туристическия сезон хотелиерите в най-големия ни летен курорт Слънчев бряг са изправени пред сериозен проблем. Близо 40% от персонала в хотелите са хора от трети страни, но заради забавяне в издаването на визи, голяма част от тях все още не са пристигнали и не е ясно кога това ще се случи. От бранша предупреждават, че липсата на работници вече затруднява обслужването на базите, а при пълни резервации проблемът може да се задълбочи още повече. Министърът на туризма обеща спешна среща с външното ни министерство заради казуса.

В този хотел в Слънчев бряг вчера са очаквали между 30 и 40 работници от Шри Ланка и Непал. Те не са пристигнали, тъй като визите им все още не са готови, въпреки че хотелът вече е платил комисионна и транспортните разходи.

Стойка Терзиева, хотелиер в Слънчев бряг: „Ние ще останем отново без работна ръка за сметка на това, че още през февруари, март ни е била организирана цялата дейност и не са получили разрешение за България. Само за миналата година по тази причина по-малко от 25% от работниците дойдоха при нас. Тези 30–40 човека ще се отразят на качеството на продукта.“

Очаква се най-много работници да пристигнат от Узбекистан, Киргизстан, Индия и Бангладеш.

Веселин Налбантов, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация: „Готвачи, пиколи, камериерки – хора, които получават много ниски заплати, които са доволни да работят при нас. Ние няма да можем да отворим, няма достатъчно кадри. Веднага да пипнат консулските отдели – там е "зарито кучето".“

За проблема от бранша сигнализираха и министъра на туризма.

Илин Димитров, министър на туризма: „Нямаме информация за спрени визи за дългосрочно пребиваване, но имаме информация за забавяне във визовия процес. Предстои среща с външно министерство в спешен порядък, за да се види проблемът в дълбочина къде се корени. Не мисля, че трябва да се говори за Армагедон, погром и подобен тип събития, но със сигурност ще затрудни нормалното протичане на сезона.“

Министърът съобщи и че дългоочакваната наредба за водните атракциони ще бъде готова до 8 август, но проверките ще започнат два месеца по-късно.


#недостиг на работници #Илин Димитров #хотелиерство #туризъм

