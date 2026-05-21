КЗК ще разследва две търговски вериги за натиск върху производители

Комисията за защита на конкуренцията ще разследва за евентуални злоупотреби две от големите търговски вериги у нас, съобщиха от ведомството. Има съмнения, че веригите са натискали цените надолу в ущърб на производителите.

Направеният до момента секторен анализ от антимонополния орган е показал, че има сериозни деформации на пазара. Има съмнения, че българските производители са били притискани да продават на цени под себестойност и при неизгодни за тях условия.

До 9 февруари тази година търговците е трябвало да отстранят констатираните нередности, но не са го направили.

В случая става въпрос за основни храни като мляко и млечни продукти, месо, олио и яйца.