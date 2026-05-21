Близо 40% от овощните насаждения в Кюстендилско са унищожени заради слана

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
Чете се за: 02:17 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Срокът за подаване на заявления след опустошителните майски слани в област Кюстендил изтече. Над 350 са подадените искания за обезщетение, а унищожената реколта е над 11 000 дка, или близо 40% от овощните насаждения в района. Предстои комисия да огледа и оцени нанесените щети. Междувременно стана ясно, че производителите ще настояват за актуализиране на технологичната карта на разходите заради повишението на цените.

Слани унищожиха овощната реколта в района на Кюстендил за поредна година и засегнаха стотици декари с череши, ябълки и сливи. Стопаните обаче продължават да не застраховат продукцията си.

проф. Димитър Домозетов, земеделски стопанин: "Високи са цените. Има достатъчно условия, които пречат на стопаните.“

Милен Георгиев, председател на звено „Овощарство“ към Обединени земеделски производители: "Представете си някой човек със 100 дка, преценява половината да застрахова, сумата е 2500 евро, а пролетта разходите са огромни.“

Миналата година държавата е покрила около 80% от разходите за унищожената реколта, като стопаните са получили малко над 500 лева на декар. Сметките на земеделците обаче са други.

проф. Димитър Домозетов, земеделски стопанин: „Около 700–800 евро на декар.“

Затова настояват сумата да бъде актуализирана.

Милен Георгиев, председател на звено „Овощарство“ към Обединени земеделски производители: „Увеличението трябва да е между 30 и 60%.“

Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил: „Ще отидем на среща с министъра на земеделието и храните, за да говорим за обезщетения.“

Огледите в градините ще започнат на първи юни. След тях ще стане ясно и какви са реалните поражения, както и колко стопани ще получат компенсации.

#Обединени земеделски производители #български череши #застраховане #Кюстендил #производители

