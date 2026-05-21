Награда "Варна" за екипа на РТВЦ - Варна

В навечерието на 24 май екипът на РТВЦ - Варна спечели Награда „Варна“ в категория „Кино“ за документалния филм „Храбрият оловен войник“. Режисьор на лентата е Мариета Бобева, сценарист - Петя Иванова, а оператор е Владимир Съмналиев.

Филмът „Храбрият оловен войник“ е част от поредицата "Тихо! Куклите играят" по БНТ 2 и разказва за магията на кукления театър и за хората, които стоят зад нея – актьори, режисьори, сценографи и творци, посветили труда и таланта си на детската публика. Лентата проследява създаването на спектакъла и показва как една класическа приказка оживява на сцената чрез музика, въображение и куклено изкуство.

Проектът поставя акцент и върху необходимостта БНТ като обществена телевизия да продължава и занапред да създава качествени предавания за деца, които не само забавляват, но и срещат най-малките зрители с театъра, литературата и изкуството.

Наградите "Варна" са престижно отличие, което се връчва за значими постижения в областта на науката, образованието, културата и изкуството.