Водният обем на първото почистено езеро в Южния парк е увеличен почти тройно, а екипите започват ръчно почистване на „Тъмното езеро“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. От "Московска" 33 допълват, че гражданският проект "Езерата на Южния парк" се е превърнал се в една от емблемите на програмата за споделено бюджетиране "Идеи за града".

Настоящите дейности са насочени към цялостното възстановяване на оригиналния вид и функционалност на изкуствените езера, които по проект са изградени като единна, свързана каскадна система.

"Целта на „Идеи за града“ е именно в това – да дадем реален инструмент в ръцете на софиянци, с който те да определят приоритетите и промените в своите квартали. Проектът за езерата в Южния парк е поредното доказателство, че този модел работи успешно. Заедно с авторите на идеята, еколозите и Обществения съвет показваме как градът ни може да се развива модерно, прозрачно и с уважение към природата. Градът е на хората и ние сме тук, за да реализираме техните идеи по най-добрия начин", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Дейностите по почистването на първото в списъка – „Безименно езеро 4“ – вече навлизат в своя финален етап и следващата седмица то ще бъде напълно готово. Благодарение на прецизното отстраняване на дългогодишните наноси, общият му воден капацитет е увеличен почти трикратно, което ще гарантира добра циркулация и оптимално ниво на водата. Паралелно с това екипите напълно изчистиха и автентичния каменен канал, който свързва "Безименно езеро 4" с "Безименно езеро 6". В момента, в който първото езеро достигне необходимото равнище, водата по естествен път ще прелее по възстановения канал директно към следващото водно огледало.

Същевременно стартира и почистването на "Тъмното езеро", като поради екологичната чувствителност тежка техника не се използва, а изваждане на падналите големи клони и стволове се извършва ръчно. Този подход позволява изцяло да се запазят съществуващите естествени биотопи.

През следващата седмица предстои изсмукване на натрупаната тиня и паднала листна маса, както и почистване на естествения извор, който захранва езерото. По този начин ще се възстанови неговият оригинален дебит, за да може то да прелива чисто в "Безименно езеро 4" и да започне да захранва цялата водна верига, точно както е изградена системата първоначално.

В Южния парк вече са монтирани и информационни табели, които са разположени в зоните на дейностите. Тяхната цел е посетителите на парка да бъдат детайлно запознати с това какво точно се извършва на терен, по каква технология се почистват водоемите и как конкретно се защитава биоразнообразието на парка.

Същинската тежка работа в останалите водоеми ще започне плавно едва след 15 август, за да не се смущават птиците и останалите видове, като дотогава находищата на редки диви орхидеи и маркираните биотопни дървета остават напълно оградени и защитени.

За целите на проекта и за по-лесна координация на екипите на терен се използват временни имена на някои от обектите, като „Островът с папурите“, „Скритото езеро“ и „Патешка приказка“. Част от тях са познати с тези наименования сред местната общност, но не всички водоеми имат популярни имена.

От Обществения съвет и Столичната община подчертават, че това не са официалните наименования на езерата. Когато дейностите напреднат и наближи финалът на проекта, ще бъде организирана обща кампания за избор на постоянни имена заедно с гражданите. Всички предложения ще бъдат подложени на отворено гласуване, след което официално избраните ще бъдат внесени за одобрение от Столичния общински съвет.