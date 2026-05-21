Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май

Театрите със специален жест към своите зрители. В очакване на 24 май намаляват цените на билетите.

Народният театър продължава традицията – за пета поредна година прави подобна кампания. Спектаклите на най-голямата българска сцена ще бъдат по-достъпни за зрителите. От днес до 24 май билетите са на цена 5 евро.

Трупата на Театър „София“ очаква да посрещне новия сезон в ремонтирания си дом, а сега прави празнично намаление за спектаклите, които се играят на други сцени. „Перфектни непознати“ и „Последният страстен любовник“ са сред акцентите.

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ също прави жест към зрителите с намаление на билетите за програмата с гостуващи хитови постановки.