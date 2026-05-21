Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки

Бизнесът и предизвикателствата на изкуствения интелект - малки и средни прердприятия и експерти обсъдиха в София възможностите за дигиталната сигурност. По време на форума беше подчертано, че престъпления в онлайн средата, подпомагани от изкуствения интелект, не атакуват само сървъри и платформи, а доверието, вниманието и психиката на хората. БНТ е медиен партньор на събитието.



Колкото по-малък е един бизнес, толкова по-малко подготвен е за кибератака. А най-уязвима в една организация вече не е системата, а човекът.

проф. д-р Илин Савов, д.н., международен експерт по киберсигурност: "Това, което аз препоръчвам е всички компании в България да се огледат и да инвестират истински в превенцията чрез знания, а не превенция чрез техника. кибержертвите в новата ера са 93% заради незнание и 7% заради техническо решение."

От новосформираното министерство на иновациите и дигиталната трансформация се целят към ускорен икономически растеж.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Втората голяма цел е трансформация изцяло на държавната администрация, както и на услугите, които държавата предоставя на хората и на бизнеса, да бъдат те бързи, лесни и удобни, за да спестяваме време, както на граждани, така и на бизнес."

Министърът подчерта още, че държавата трябва да използва възможностите на изкуствения интелект и от наблюдател да се превърне в активен ускорител на растежа.