По-интензивни валежи от дъжд и райони с гръмотевична дейност

Както днес, така и утре по-интензивни валежи от дъжд и на повече места се очакват в източната половина от страната. Ще има и райони с гръмотевична дейност. Възможни са и локални градушки. Причината – циклон, който се изтегля на югоизток от Балканите, но ще продължи да определя времето в източните части на полуострова.

През нощта и вятърът, и валежите временно ще отслабнат. Ще превалява главно в източната половина на страната.

Минималните температури утре ще бъдат между 10° и 17°, в София – около 11°, а максималните – между 20° и 28°, по Черноморието – между 19° и 24°.

Ще има и слънчеви часове, повече над Западна България, но през втората половина на деня отново на много места се очакват гръмотевична дейност и валежи от дъжд, по-интензивни в Източна България, както и в планинските райони. Вятърът отново ще се усили и в повечето райони ще бъде временно силен, все така с посока от северозапад.

И в планините ще продължи да духа силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици.

Освен в Източна България проливни валежи и гръмотевична дейност се очакват и в Източна Румъния. Дъжд и гръмотевични бури ще има и в страните от Източна Европа, както и в Германия.

В останалата по-голяма част от Европа, която е под влияние на обширен антициклон, ще бъде слънчево, а във все повече райони от Пиренеите, както вече и на Апенините, ще бъде горещо с температури над 30°.

У нас, след временното повишение днес и утре, в близките дни максималните температури ще се понижат и отново ще бъдат по-ниски от обичайните за втората половина на месец май. Времето ще остане променливо. Ще има и слънчеви часове, но и още много валежи, на места временно интензивни, придружени от временно усилване на вятъра и гръмотевична дейност. Остават и условията за локални градушки.