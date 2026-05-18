В близките три дни максималните температури ще останат без съществена промяна, по-ниски от обичайните за това време от годината, а в края на седмицата слабо ще се понижат и в повечето райони ще бъдат около и под 20°.

Максималните температури утре ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 20°, по Черноморието - между 18° и 23°. В Северна България ще бъде ветровито, а през втората половина на деня в южната половина от страната ще има валежи от дъжд.

Ще има и гръмотевична дейност, с по-голяма вероятност в планинските райони. На прогностичната картата се виждат очакваните през следващото денонощие мълнии, които ще достигнат до земната повърхност, на повече места в часовете преди полунощ.

На морския бряг ще бъде ветровито, с променлива облачност. Температурата на морската вода е между 14° и 17°.

В планините около и след обяд ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър.

Дъжд ще вали утре на много места на континента. По-значителни количества се очакват на Британските острови и в Италия. Валежи ще има и на Балканите, по-интензивни и придружени от гръмотевици в Източна Албания и Централна Гърция.

До края на седмицата времето ще остане много променливо. В сряда и четвъртък ще има повече слънчеви часове, но и валежи, а температурите ще се задържат без промяна. В петък и събота ще вали на повече места в страната и по-интензивно.

Отново ще има райони със значителни количества и мощна гръмотевична дейност.

Максималните температури слабо ще се понижат.