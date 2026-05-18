Смъртно наказание или екзекуция - драстично увеличение на мярката по света

Броят на екзекуциите в световен мащаб през 2025 година е достигнал връхната си точка за последните 40 години.



Данните са на международната организация "Амнести интернешънъл". Тя посочва като основна причина за тревожната статистика Иран, където миналата година над 2000 души са бил екзекутирани от властите.

Броят им е двойно по-висок от този през 2024 година. Властите в Техеран твърдят, че става въпрос за смъртни наказания за убийства и трафик на наркотици. По данни на ООН обаче, значително е нараснал броят на политическите екзекуции.