Техеран с нови условия за прекратяване на конфликта

Техеран отговори на американското предложение за прекратяване на конфликта с ревизирани условия от своя страна.



Отговорът е изпратен с посредничеството на Пакистан. Иранските медии предадоха, че американската страна не е готова на отстъпки. Иран обяви днес създаването на нов контролен орган за управление и транзит на Ормузкия проток.

Търговските запаси от петрол могат да се изчерпят до няколко седмици, за това предупреди ръководителят на Международната агенция по енергетика на среща на финансовите министри от Г-7 в Париж.