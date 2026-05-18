Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни. Това съобщи дипломат номер едно на Европа Кая Калас на заседание на Съвета по външни работи, посветено въпросите на развитието. Според Калас Русия в момента не е в силна позиция и трябва да бъде принудена да се върне на масата за преговори.

Тя изрази надежда, че Китай, който поддържа добри отношения с Русия, може да убеди Москва да възобнови преговорите. Министрите обсъдиха и глобалните посредници от конфликта в Иран - проблемите с енергийните доставки, продоволствената сигурност, миграцията. България е представена на срещата от зам.-министъра на външните работи Иванка Ташева.