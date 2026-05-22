Втора задължителна матура: Очаква се да се явят над 52 хиляди зрелостници

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни

Днес е втората задължителна матура по профилиращ предмет. Очаква се да се явят около 52 хиляди зрелостници. Матурата започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа.

В 7:00 ч. в Министерството на образованието и науката от два възможни варианта ще бъде изтеглен един, по който ще работят учениците. Днес има изпити по 18 различни предмета, а заедно с различните нива при чуждите езици общият брой на изпитите става 27.

Учениците могат да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11. и 12. клас. Най-много задачи има по английски език, следван от география, биология и математика.

Учениците от професионалните гимназии днес полагат държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част. Те също ще работят по вариант, който ще бъде изтеглен в МОН в 8:15 ч.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.

Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
Жълт и оранжев код за валежи и гръмотевични бури в голяма част от страната утре
Съдът осъди Петьо Петров - Еврото на глоба от 2556 евро, прокуратурата поиска 14 години затвор
Премиерът Радев освобождава директора на Агенцията по храните Ангел Мавровски
Проф. Светла Янчева е новият директор на БАБХ
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки
Дигиталната сигурност: Бизнесът и експерти обсъдиха опасностите от кибератаки
Проф. Кирил Топалов представи новия си роман „Огънят“: Връща ни в XVI век с историята на Георги Нови Софийски Проф. Кирил Топалов представи новия си роман „Огънят“: Връща ни в XVI век с историята на Георги Нови Софийски
Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май Празнична кампания в театрите: Намалени билети за 24 май
Студенти за „Чиста България“: Инициатива за спиране на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото Студенти за „Чиста България“: Инициатива за спиране на корупционните модели и възстановяване на морала в обществото
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026 Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
"Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал "Софийските музикални седмици" - над 50 събития включва тази година международният фестивал
Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия
САЩ изпращат 5 000 войници в Полша
Международно признание за БНТ: Кореспондентът в Бургас Елеана Цанова с награда от PRIX CIRCOM 2026
Среща във Ватикана: Михаела Доцова ще разговаря с папа Лъв XIV
Среща на НАТО в Швеция: Съкращаване на военното присъствие на САЩ в...
Рекордни цени на имотите за краткосрочен наем в София около...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
