Втора задължителна матура: Очаква се да се явят над 52 хиляди зрелостници

Днес е втората задължителна матура по профилиращ предмет. Очаква се да се явят около 52 хиляди зрелостници. Матурата започва в 8:30 ч. и ще продължи 4 часа.

В 7:00 ч. в Министерството на образованието и науката от два възможни варианта ще бъде изтеглен един, по който ще работят учениците. Днес има изпити по 18 различни предмета, а заедно с различните нива при чуждите езици общият брой на изпитите става 27.

Учениците могат да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11. и 12. клас. Най-много задачи има по английски език, следван от география, биология и математика.

Учениците от професионалните гимназии днес полагат държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част. Те също ще работят по вариант, който ще бъде изтеглен в МОН в 8:15 ч.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.