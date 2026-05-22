Среща на НАТО в Швеция: Съкращаване на военното присъствие на САЩ в Европа

Хелзингборг днес продължава срещата на външните министри от НАТО, като основните теми са финансовата и военната помощ за Украйна и засилването на европейската отбрана на фона на заявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Европа.

Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио да информира съюзниците за намеренията на Вашингтон. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова.

Снощи външните министри от Алианса бяха приети на официална вечеря от краля и кралицата на Швеция, на която Рубио не присъства. Преди да отпътува за Европа американският държавен секретар остро разкритикува европейските съюзници от НАТО, които според него отказват да подкрепят Съединените щати във войната в Иран. Според него Алиансът е добър за Европа, но не е ясно дали е добър за Америка.

Външните министри подготвят и предстоящата среща на върха на НАТО през юли в Анкара, на която се очаква да присъства и американският президент Доналд Тръмп.