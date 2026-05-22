Заседание на парламента: Разглеждат възстановяване на антикорупционната комисия

В Народното събрание депутатите ще разгледат предложението на кабинета за възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията, която беше закрита в началото на годината.

Работата на комисията е свързана и с получаването на над 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Предложението на Министерския съвет е тя да бъде в 5-членен състав с мандат от 5 години, а председателят ѝ да се сменя всяка година. Комисията трябва да следи за конфликт на интереси и да има разследващи правомощия.

За първи път в рамките на парламентарния контрол премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати. Запитването към него е от „Възраждане“ и е свързано с политиката на правителството по отношение на бежанците.

Освен министър-председателя, в редовния парламентарен контрол ще участват още петима министри.