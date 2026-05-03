Крум Зарков: БСП трябва да се консолидира отвътре и да се отвори навън

Председателят на БСП Крум Зарков коментира в студито на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от последните избори, отговорността за тях и посоката, в която партията ще поеме.

На въпрос дали е справедливо именно той да носи отговорността за изборния неуспех на партията, Зарков отговори:

"Истината е, че считам, че дали си начело на една организация като БСП – най-важната политическа сила в България – за две седмици или за две години, когато си получил такъв резултат, трябва да ангажираш собствената си отговорност. Това става по два начина – единият е да подадеш оставка моментално без условия, другият е да потърсиш доверие, за да продължиш по нов курс. Аз избрах втория начин, получих това доверие, благодарен съм, продължаваме."

Той подчерта, че партията няма време за отлагане и трябва да действа незабавно:

"Четири години изглеждат незначителни на фона на 135-годишна история. Истината обаче е, че ние нямаме дори четири седмици. Трябва да започнем сега – започнахме на 1-ви май, започваме обиколка из страната, за да видим реалното състояние и да начертаем мерки."

Зарков очерта основната задача пред партията – да възстанови смисъла си и доверието на хората:

"БСП трябва да се консолидира вътре и да се отвори навън. Тя трябва да преоткрие собствения си смисъл на съществуване, защото разликата между проект и партия е това – проектът е временно явление, докато партията не изчезва заради изборен неуспех. Тя може да изчезне само ако е загубила причината си да съществува. А нито неравенствата, нито социалната несправедливост, нито дълбоките проблеми на българското общество са решени, за да мислим, че БСП няма защо да съществува."

По темата за отлива на избиратели към други формации, включително проекта на Румен Радев, Зарков беше категоричен:

"Трябва да се противопоставя на гледането на симпатизанти и граждани като на електорат, който може да бъде откраднат. След като те са избрали да гласуват за друга политическа формация, това означава, че ние не сме си свършили работата да ги убедим. Не сме ги загубили завинаги, надявам се. Но тези, които отиват да реализират кариера в други партии, го правят в лично качество и не представляват БСП."

Лидерът на социалистите определи изборния резултат като сериозен сигнал от обществото:

"Казва се тежка санкция от избирателите, която обаче не е краят. Това е момент, в който трябва да се реорганизираме, да се преосмислим и да станем носители на нещо ново, което да продължи традицията на социалистическото движение в България. Аз не мога да се обиждам на избирателите. Поех партията няколко седмици преди изборите с ясното съзнание, че голяма щета вече е нанесена. Не успяхме, но това не означава, че сме се разбили на дъното."

На въпрос за грешките на партията, Зарков посочи ясно:

"Разминаване между думи и действия – това е един от греховете. Той се изкупува чрез санкция, чрез осъзнаване и чрез ясно поемане на отговорност, не чрез лов на вещици."

Според него левицата има ключова роля в защитата на работещите и уязвимите:

"Много от нашите съграждани живеят в експлоатация, а част от тях дори не го осъзнават – работят без почивка, без доплащане, в постоянна готовност. Това води до изтощение, депресии, разбити семейства. Ако към това добавим и възрастните хора, които са принудени да работят до пълно изтощение, ще видим, че има много работа за вършене – независимо дали сме в парламента или не."

Крум Зарков коментира и очакванията към "Прогресивна България":

"Те заявиха, че ще разграждат олигархичния модел, но той има два аспекта – достъпът до властта и комфортът на едрия капитал. Те се фокусират върху първото, но нямат амбиция да преразгледат второто. Социално-икономическият модел в България е неудържим – създава неравенства и ще продължи да изпразва страната от хора. Той трябва да бъде променен."

Зарков защити решението си да напусне екипа на президента:

"Не съжалявам. Знаех, че референдум по въпроса за еврозоната е конституционно недопустим и не можех да премълча това. Ако спазваме Конституцията само когато ни харесва, не може да има правов ред."



Той коментира и финансовото състояние на страната:

"Когато една държава изпадне в такава ситуация, има три пътя – да реже разходи, да трупа дълг или да промени модела така, че по-богатите да допринасят повече. Това са трите варианта – изборът предстои."

Лидерът на БСП изрази увереност, че партията ще търси нов път напред, въпреки тежкия изборен резултат и променената политическа среда.

