Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите

В следобедните часове на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 11 и 17 градуса, в София около 12 градуса, по Черноморието от 12 до 14 градуса. Ще духа умерен, в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър.

През нощта вятърът ще отслабне, а над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Минималните температури ще останат много по-ниски от обичайните - между минус 3 и 5 градуса, София около 1 градус. В по-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани.

Утре над Западна България ще бъде слънчево, а над Централна и Източна са възможно и слаби превалявания. Максималните температури ще бъдат между 16 и 24 градуса, в София около 17 градуса, на морския бряг между 14 и 17 градуса. Вятърът ще е слаб, до умерен от северозапад, в Източна България - умерен и силен от север.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България, където на места ще превали слаб дъжд, на 2000 метра сняг.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време, а температурите ще се повишават. В четвъртък също ще бъде слънчево, но на много места в Западна и Централна България ще има валежи и гръмотевици. Ще има и условия за градушки. В петък валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в централните райони, а дневните температури ще се понижат.