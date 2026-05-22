През почивните дни се очакват валежи и гръмотевична дейност

Предимно слънчево време и повишение на температурите предстои през първите дни от новата седмица. Преди това обаче и в събота, и в празничната неделя, 24 май, на много места ще има валежи от дъжд и гръмотевична дейност.

Предупреждение за значителни количества е обявено утре в районите в западните и централните части на Стара планина и Предбалкана.

Вятърът ще се задържи умерен от север-североизток, а максималните температури в по-голямата част от страната в събота ще бъдат между 19° и 25°, в София – около 20°, на морския бряг - между 20° и 22°, където също ще вали, но главно в следобедните часове. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток.

В планините вятърът ще остане силен, но вече с посока от североизток. И там ще има значителни валежи и гръмотевична дейност.

Над по-голямата част от Европа ще бъде слънчево и по-топло от обичайното за месец май. Валежи от дъжд се очакват в северозападните части от Пиринеите, както и на Британските острови. Ще вали и на Скандинавския полуостров, а в южните му райони ще бъде и ветровито.

За пореден ден най-интензивни ще бъдат валежите на Балканите, по-значителни утре в централните и южните части, докато в северозападните ще се задържи слънчево.

По западното крайбрежие на полуострова ще остане и много ветровито.

В неделя вятърът у нас ще отслабне, а температурите ще останат без промяна. Ще има променлива облачност, с валежи и гръмотевици главно в южните и западните райони от страната.

През първите дни от новата седмица температурите ще се повишават. Ще бъде предимно слънчево, с по-значителна облачност и изолирани превалявания само в планинските райони и в планините.

Интензивни валежи, придружени от гръмотевици и условия за градушки ще има отново в сряда, когато от северозапад ще започне да прониква по-студен въздух.