И Пловдив се включи в Европейската нощ на музеите с богата програма и отворени врати на културните институции.

Под наднационалната тема „Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности“ местните галерии и музеи тази вечер предлагат изложби, концерти и творчески ателиета с вход свободен за посетителите.

В Регионалния археологически музей може да бъде разгледана обновената постоянна експозиция „Жената през хилядолетията“. Специален кът е отделен и за децата. През целия ден те имаха възможност да творят в работилницата „Музей на бъдещето – капсула на времето“. Те трябваше да нарисуват предмет, който според тях трябва да бъде съхранен в музей и показан след 100 години.

Регионалният исторически музей зарадва гостите си с концерт на вокален ансамбъл „Капела Арте“, създаден от прочутия български хоров диригент Крикор Четинян преди повече от 10 години. Концертът е под надслов „Славянството в музиката“.

В Регионалния етнографски музей посетителите имат възможност да разгледат експозицията „Светът на ютията“, която е подредена в къща „Невена Атанасова“. Там са изложени над 1200 ютии, събирани от художника Димитър Добрев в продължение на повече от 40 години.