БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следващата седмица започват консултациите за съставяне на правителство

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Запази
депутатите избраха шестима заместник председатели парламента
Слушай новината

Следващата седмица започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, че кабинет ще бъде сформиран в най-скоро време.

На 5 май конституционната процедура за избор на нов Министерски съвет ще стартира с консултации при президента Илияна Йотова, която ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още същата седмица – в четвъртък, когато на „Дондуков“ 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия, Румен Радев.

Любопитно е дали още същия ден той ще върне мандата, изпълнен с готова структура и състав на новото правителство.

Прогресиван България няма да бави мандата, заяви председатеялат на парламентарната група Петър Витанов пред БНТ.

Петър Витанов – Прогресивна България: „Въпрос на тайминг е – дори да е след 9 май, ще бъде съвсем скоро след това. За разлика от други политически сили, когато дойдоха на власт, президентът Румен Радев има административен и управленски капацитет. Има хора, които неведнъж са управлявали държавата. Самият Радев е девет години в политиката – имал е възможност да прецени и да се довери на много хора. Така че от гледна точка на управленски капацитет ние нямаме дефицити.“

Според Петър Витанов основните проблеми пред държавата са публичните финанси, инфлацията, съдебната реформа и липсата на усещане за справедливост.

Петър Витанов – Прогресивна България: „Абсолютно безкомпромисни ще бъдем към онези, които докараха страната до това дередже. Това трябва да стане ясно – ние не сме изпратени там, за да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив – да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат Прогресивна България. Мога да ви гарантирам безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Бойко Борисов и Делян Пеевски, които и днес са на първия ред в Народното събрание. Но ще действаме по законов път и ще бъдем безпощадни.“

От Демократична България заявиха, че са готови да подкрепят партията на Румен Радев по няколко ключови приоритета.

Ивайло Мирчев подчерта, че българските граждани са дали ясен мандат на Прогресивна България и очакват в максимално кратки срокове да бъде съставено правителство, което да се заеме както с икономическите проблеми, така и с тези, свързани със справедливостта и законността.

Ивайло Мирчев – Демократична България: „Ние сме дали ясна заявка, че по отношение на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Закона за съдебната власт – това са теми, по които сме готови да разговаряме.“

От Продължаваме промяната са по-предпазливи в оценките си за Румен Радев.

Стою Стоев, "Продължаваме промяната": „Нека да видим какви ще са му делата. Аз на този етап виждам сътрудничество единствено за смяната на Висшия съдебен съвет. Там ще бъдем изключително сериозен коректив, защото не смятаме, че трябва да продължава парцелирането на квотата на Народното събрание във ВСС – тя не бива да е политическа квота само на база броя депутати. Тази квота трябва да бъде обществена.“

От Възраждане заявиха, че ще останат в опозиция и няма да отстъпят от приоритетите си. Това коментира Димо Дренчев в предаването „Говори сега“.

Димо Дренчев, "Възраждане": „Голяма част от посланията и намеренията на Прогресивна България ще останат неизпълнени. Считаме, че България трябва да поиска дерогация за внос на торове, горива и природен газ от Руската федерация и да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия.“

От ГЕРБ и ДПС засега не коментират темата.



#Димо Дречев #президента Илияна Йотова #Ивайло Мирчев  #Стою Стоев #консултации #Петър Витанов #президент

Последвайте ни

ТОП 24

Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
1
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
2
Огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Пампорово - Смолян (ОБЗОР)
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
3
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян -...
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина
4
Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и...
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади
5
МРРБ: Геолози и проектанти ще извършат утре оглед на пътя Смолян...
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
6
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Политика

Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия
Чете се за: 02:07 мин.
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета? Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?
Чете се за: 03:52 мин.
Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски" Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"
Чете се за: 08:40 мин.
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 02:15 мин.
Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права Шествие за 1 май: Социалистите поискаха гарантиране на трудовите права
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Историческа възстановка на Априлското въстание в село Голема Раковица
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“ Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати Стою Стоев, "Продължаваме Промяната": Голямата цел на тези избори беше Пеевски и Борисов да нямат 80 депутати
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
На четири лапи срещу престъпността: служебните кучета в действие...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Задържаха 80 000 къса цигари и 2 килограма тютюн за пушене в района...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп към Конгреса: Военните действия в Иран са "прекратени"
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ