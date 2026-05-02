Следващата седмица започват консултациите за съставяне на правителство

Следващата седмица започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, че кабинет ще бъде сформиран в най-скоро време.

На 5 май конституционната процедура за избор на нов Министерски съвет ще стартира с консултации при президента Илияна Йотова, която ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да бъде още същата седмица – в четвъртък, когато на „Дондуков“ 2 трябва да отиде лидерът на най-голямата партия, Румен Радев.

Любопитно е дали още същия ден той ще върне мандата, изпълнен с готова структура и състав на новото правителство.

Прогресиван България няма да бави мандата, заяви председатеялат на парламентарната група Петър Витанов пред БНТ.

Петър Витанов – Прогресивна България: „Въпрос на тайминг е – дори да е след 9 май, ще бъде съвсем скоро след това. За разлика от други политически сили, когато дойдоха на власт, президентът Румен Радев има административен и управленски капацитет. Има хора, които неведнъж са управлявали държавата. Самият Радев е девет години в политиката – имал е възможност да прецени и да се довери на много хора. Така че от гледна точка на управленски капацитет ние нямаме дефицити.“

Според Петър Витанов основните проблеми пред държавата са публичните финанси, инфлацията, съдебната реформа и липсата на усещане за справедливост.

Петър Витанов – Прогресивна България: „Абсолютно безкомпромисни ще бъдем към онези, които докараха страната до това дередже. Това трябва да стане ясно – ние не сме изпратени там, за да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив – да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат Прогресивна България. Мога да ви гарантирам безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Бойко Борисов и Делян Пеевски, които и днес са на първия ред в Народното събрание. Но ще действаме по законов път и ще бъдем безпощадни.“

От Демократична България заявиха, че са готови да подкрепят партията на Румен Радев по няколко ключови приоритета.

Ивайло Мирчев подчерта, че българските граждани са дали ясен мандат на Прогресивна България и очакват в максимално кратки срокове да бъде съставено правителство, което да се заеме както с икономическите проблеми, така и с тези, свързани със справедливостта и законността.

Ивайло Мирчев – Демократична България: „Ние сме дали ясна заявка, че по отношение на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС и Закона за съдебната власт – това са теми, по които сме готови да разговаряме.“

От Продължаваме промяната са по-предпазливи в оценките си за Румен Радев.

Стою Стоев, "Продължаваме промяната": „Нека да видим какви ще са му делата. Аз на този етап виждам сътрудничество единствено за смяната на Висшия съдебен съвет. Там ще бъдем изключително сериозен коректив, защото не смятаме, че трябва да продължава парцелирането на квотата на Народното събрание във ВСС – тя не бива да е политическа квота само на база броя депутати. Тази квота трябва да бъде обществена.“

От Възраждане заявиха, че ще останат в опозиция и няма да отстъпят от приоритетите си. Това коментира Димо Дренчев в предаването „Говори сега“.

Димо Дренчев, "Възраждане": „Голяма част от посланията и намеренията на Прогресивна България ще останат неизпълнени. Считаме, че България трябва да поиска дерогация за внос на торове, горива и природен газ от Руската федерация и да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия.“

От ГЕРБ и ДПС засега не коментират темата.





