Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май

Консултациите на президента с политическите формации от 52-рото Народно събрание за съставяне на редовен кабинет ще започнат във вторник - 5 май. Това обяви държавният глава Илияна Йотова.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Както винаги досега сме правили консултациите - с всяка една поотделно, за да дам възможност на всеки да каже своето мнение как ще работи оттук нататък в НС, как мисли да продължим с проекта за бюджет или ще има нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по ПВУ - доста неща. Аз силно се надявам да има и голяма пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене."