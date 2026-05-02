БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Областният управител на Смолян след кризисния щаб: Няма...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димо Дренчев, "Възраждане": България трябва да започне да снабдява рафинерията в Бургас директно от Русия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Избирателите искат да продължаваме да казваме истината, каза Дренчев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България трябва да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия, заяви Димо Дренчев от "Възраждане" в студиото на "Говори сега".

Димо Дренчев, "Възраждане": "България трябва да поиска дерогация за вноса на торове, горива, петрол и природен газ от Руската федерация. И да започне да снабдява българската рафинерия в Бургас директно от Русия."

Дренчев коментира резултатите от парламентарните избори на 19 април.

Димо Дренчев, "Възраждане": "Избирателите искат да продължаваме да казваме истината. Ако преди три години, когато "Възраждане" за пръв път стана парламентарно представена партия, това бяха хора, които гласуваха за новото, за надеждата, в момента същият брой избиратели гласуват за хора, които вече познават и които не са ги разочаровали."

Дречев коментира закона за НСО:

Димо Дренчев, "Възраждане": " Това е предложение, което ние сме вкарвали през ноември миналата година, в началото на 51-вото Народно събрание. Определени личности от политически партии злоупотребяват с възможностите, които им дава законът. И затова се налага да променим закона. Нашето предложение е МВР да охранява народните представители така, както охранява всички български граждани."

Дречев коментира вътрешната политика на страната:

Димо Дренчев, "Възраждане": " Ние си имаме достатъчно много вътрешни проблеми. Няколко сектора изсмукват богатството на българските граждани – размерът на банковите такси, размерът на средствата, които правителството събира от всички видове концесии. Има много неща във вътрешнополитически план, които трябва да се свършат."

Вижте повече във видеото

#52-рото Народно събрание # "Възраждане" #Димо Дренчев

Последвайте ни

