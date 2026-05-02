Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина

Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград Празника на чевермето. Традицията се спазва от 13 години.

110 агнета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаятчийски кът.

В района можеше да се влезе само с народна носия. Под звуците на "101 каба гайди" се изви пъстро шествие от хора в народни носии към площада на Златоград. Фолклорният празник продължава и в момента.