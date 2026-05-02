Празника на чевермето в Златоград събра стотици гости от страната и чужбина

Традицията се спазва от 13 години
Стотици гости от цялата страна и туристи от чужбина посрещнаха в Златоград Празника на чевермето. Традицията се спазва от 13 години.
110 агнета бяха приготвени по специална технология в района на градския парк. Там беше обособен автентичен занаятчийски кът.
В района можеше да се влезе само с народна носия. Под звуците на "101 каба гайди" се изви пъстро шествие от хора в народни носии към площада на Златоград. Фолклорният празник продължава и в момента.
Димитър Мирчев – турист от Батак: "Откакто съществува традицията за родопското чеверме, винаги сме били тук, цялата дружина и винаги сме били на най-личното място – най-отпред с чеверме на рамо.
Мирослав Янчев – кмет на Златоград: "Да създадем един празник не само на храната, не само на златоградското чеверме, но това да бъде празник и на фолклора, на носиите, та дори да кажем и на диалекта, защото всеки, който дойде, може да чуе автентичния златоградски диалект тук от района."