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Учени са притеснени от "странно студено петно" в Атлантическия океан

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Странно „студено петно“ в Атлантическия океан сигнализира, че светът се намира в опасна повратна точка, смятат учени, които са анализирали климатичното явление, съобщава Science Alert. Изследването на международен екип от изследователи, публикувано в Geophysical Research Letters, анализира „студеното петно“ в Северния Атлантик, южно от Гренландия.

Тази зона с въздух и вода се охлажда, дори когато останалата част от света се затопля. Учените стигат до извода, че това сочи към сериозен климатичен проблем. Изследователите използват данни от сателити и от повторен анализ, както и данни за топлинното съдържание в океана, включително информация от 1955 г., за да се опитат да разберат движещите сили зад въпросното петно.

До този момент съществуваха две научни хипотези. Според едната океанските течения пренасят по-малко топлина в региона, а според другата – океанът в тази зона губи повече топлина през повърхността си. Анализът на учените потвърди първата хипотеза и според тях това е доказателство, че светът е достигнал опасна критична точка.

Студеното петно в Атлантическия океан е знак за отслабване на Атлантическата меридионална преобръщаща се циркулация (AMOC), смятат изследователите. Тя показва признаци на пълно спиране – събитие, което може да има много тежки последствия за планетата, смятат учените.

AMOC е система от океански течения, която транспортира топла вода от тропиците към Северния Атлантик. Тя функционира като огромен глобален „конвейер“, който разпределя топлината по Земята и поддържа умерения климат в Европа и Северна Америка, уточнява „Дойче веле“.

Сега учените са установили, че охлаждането е свързано с дълбоководните подводни течения. Тяхното проучване показва, че загубата на топлина от повърхността в този регион всъщност е намаляла, така че не се губи повече топлина, а се получава по-малко топлина.

Като се има предвид, че студеният океански регион се намира точно на върха на въртящия се „конвейер“ от вода, който представлява AMOC, логично е да се очаква температурите там да паднат, тъй като AMOC отслабва и насочва по-малко топла вода на север от тропиците и екватора.

Това, че AMOC се забавя и отслабва, е установено от предишни изследвания. Това ново изследване дава едни от най-добрите доказателства досега за пряката връзка между студеното петно и това огромно океанско течение.

#климатичен проблем #студено петно #атлантически океан

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