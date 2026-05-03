Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от огромно свлачище. 70 метра от пътното платно са откъснати, заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута - през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен.

Единият от обходните маршрути е през Превала. В началото пътят е чист. С покачването на надморската височина пътят се заснежава. Обстановката е зимна. Над пътя има надвиснали клони, покрити със сняг. В най-високата точка на прохода най-после виждаме снегорин.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: "Не само не се работи на свлачището, не се оглежда и не се прави нищо, но и по обходните маршрути, които бяха дадени от АПИ, също имаше закъсали автомобили заради непочистен сняг и неопесъчаване."

От Областното пътно управление в Смолян признаха, че сутринта е имало проблеми. Но по думите на директора му инж. Марин Кушев, вече сме в сезон без зимно поддържане. Затова на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили, докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се е нормализирала. Като цяло обаче пътят е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, а удължаването е с над 30 километра.

Шофьори разказват:

"През Стойките не е много хубав пътят и там има свлечени терени, което ще усложни движението. През Рожен е по-добре, обаче там има по-остри завои и минава тежък трафик. При смесване на лек и тежък трафик може да стане и по-сериозна ситуация." "Хората трябва да обикалят много. Според мен доста хора биха се отказали да идват към нашия край – трябва да заобиколят през много места, за да стигнат дотук."

След свлачището и пренасочването на трафика се налагат спешни мерки по обходните маршрути, където има рискови участъци.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: "Най-спешното, което трябва да се направи, е да се изгради наново подпорната стена в село Стойките, там където е пропаднал пътят и движението е в една лента. След като автобусите ще бъдат пренасочвани да се движат през този маршрут, това означава, че те не могат да продължат да се движат в една лента – там ще се образува задръстване."

Междувременно от АПИ търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация също няма да стане бързо.