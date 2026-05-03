Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите

Докато се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян, трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути - през село Стойките и прохода "Рожен". Там обаче на места пътят също не е в добро състояние.

Сутринта движението през обходния маршрут все още не беше натоварено, но с напредването на деня, който е третия почивен ден и хората вече се прибират, ще става все по-интензивно. Освен това по пътя имаше и много сняг, както и закъсали коли.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: "Аз бях преди малко там и установих, че не само не се работи на свлачището, не се оглежда и не се прави нищо, но и по обходните маршрути, които бяха дадени от АПИ, също имаше много закъсали автомобили заради непочистен сняг и неопесъчаване. Най-спешното, което трябва да се направи, е да се изгради наново подпорната стена в село Стойките, там където е пропаднал пътя и движението е в една лента."

По обходните маршрути пътят се удължава с 20 до 40 км, както и времето за пътуване. Ето какво казаха шофьорите за сложната обстановка в района:

- И през Стойките не е много хубав пътя и там има свлечени терени, ще усложни движението. През Рожен е по-добре, обаче там са по-остри завои и оттам минава тежкият трафик и тогава с леките коли и тежкият трафик може да стане и по-сериозно положението. - Има проблеми, защото хората трябва да обикалят много, и доста биха се отказали да идват към нашия край. Като трябва да заобиколят от двеста места, за да стигнат до тук, като цяло това е доста важен път.

Ситуацията около свлачището остава тежка, след като беше блокиран пътя между Смолян и Пампорово.

