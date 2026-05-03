Елиза Чолакова грабна приз Община Панагюрище в турнира по прескачане на препятствия за Купа България

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Изпитанието носи точки за крайното класиране за Купа Република България. Следващите турнири ще са в Приморско, ККС Албена и София.

Елиза Чолакова спечели изпитанието за приз Община Панагюрище, с което бе закрит двудневния турнир по прескачане на препятствия, излъчен на живо по БНТ 3.

В тандем с кон Елбалтаго, 18-годишната Чолакова успя да грабне победата след бараж.

Държавната шампионка записа най-добро време - 47.46 секунди. Антон Дацински, който стартира последен с кон Караско затвори състезанието, но не успя да постигне по-добър резултат и остана втори с 49.26 сек. Христо Найденов с Кордасино завърши трети с 49.87.

Елиза Чолакова и Дацински намериха място в Топ 5 и с другите си коне.

Финалното състезание в Панагюрище носи точки за крайното класиране за Купа Република България. Следващите турнири ще са в Приморско, ККС Албена и София.

#Купа Република България по конен спорт 2026 #Елиза Чолакова

