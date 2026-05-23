Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
"Възраждане" заяви, че се разграничава от думи на Михаела Доцова за „единство“ между католицизма и православието

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че се разгранава от изказване на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, направено по време на посещението на българската делегация в Рим, което според Костадинов противоречи на православната традиция и може да предизвика религиозно напрежение.

Костадинов беше част от българската делегация, която посети Рим, проведе срещи, посети и изложба, организирана от Пловдивската митрополия.

Лидерът на "Възраждане" посочва, че по време на посещението Михаела Доцова е заявила: „Това не е просто традиция на посещението, това е традиция на единство между католическата и православната религия, защото християнството е едно и то е съборно и единно".

Костадин Костадинов, като част от делегацията, се разграничава от риториката на Доцова, отбелязват от пресцентъра на партията.

"От 1054 г., след като се случва Великата схизма, до ден днешен римокатолическата общност се отделя и отпада от светата Православна църква. Недопустимо е председател на Народно събрание да въвлича българската държава и БПЦ в потенциален религиозен скандал, компрометиращ българската вероизповедна принадлежност и православна идентичност", подчертава Костадинов.

