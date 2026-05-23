"Възраждане" заяви, че се разграничава от думи на Михаела Доцова за „единство“ между католицизма и православието

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че се разгранава от изказване на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, направено по време на посещението на българската делегация в Рим, което според Костадинов противоречи на православната традиция и може да предизвика религиозно напрежение.

Костадинов беше част от българската делегация, която посети Рим, проведе срещи, посети и изложба, организирана от Пловдивската митрополия.

Лидерът на "Възраждане" посочва, че по време на посещението Михаела Доцова е заявила: „Това не е просто традиция на посещението, това е традиция на единство между католическата и православната религия, защото християнството е едно и то е съборно и единно".

Костадин Костадинов, като част от делегацията, се разграничава от риториката на Доцова, отбелязват от пресцентъра на партията.