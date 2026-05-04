Николай Денков: Искаме да правим национална партия, но трябва да влезем в малките населени места

Чете се за: 04:55 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трябва да престанем да се взираме в измислени драми и да погледнем в бъдещето, каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" (ПП) Николай Денков в студиото на "Денят започва". Според Денков, от ПП искат да правят национална партия, което ознавача, че трябва да се влезе в по-малките населени места, да се защитават интересите както на бизнеса, така и на уязвимите групи. По повод разделянето с "Демократична България" (ДБ), той подчерта, че и до момента са имали различия, но именно от ПП са правили всичко възможно те да не излизат на бял свят.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Това, което предложиха колегите от Демократична България, ние да се слеем в една партия. Между другото, предложиха го по Фейсбук, което не се прави така. Не се прави така и именно това е една посока, която ние смятаме за грешна. Защото тогава ние ще представляваме една общност и тази общност ще е в центъра на София, Пловдив и може би Варна.

А вие Народна партия ще правите?

Това, което искаме ние е да направим национална партия. Правили сме го, имали сме подкрепа в цялата страна. Ако погледнете резултатите от първите избори - 21-а, 22-а година. Така че има на какво да стъпим. Но за да се случи това, ние трябва да представляваме повече от една общност. Трябва да влезем в по-малките населени места, трябва да работим както в подкрепа на бизнеса, така и в подкрепа на уязвимите. И тук вече почват да се появяват различия, които ние искаме ясно да ги кажем, за да може хората от различните общности да припознаят едните или другите."

Николай Денков допълни още, че коалиционно споразумение между ПП и ДБ е имало, но само за явяването на изборите.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Много се говори за раздяла и някаква драма. Фактите са, че ние търсим нова форма на сътрудничество. И това, което сме предложили, е споразумение за парламентарен съюз. Защо няма раздяла? Защото винаги сме били отделни партии. Винаги споразуменията, които сме сключвали, коалиционните, те са били или за определени избори, както и сега беше, или за съвместно управление, когато бяхме първа или втора парламентарна сила. Другият факт е, че през последните три избори ние имаме между 12% и 14% и не можем да излезем от това число, което е крайно недостатъчно, ако искате да управлявате държавата. Така че това, което предлагаме на колегите от "Демократична България" е с нова форма на сътрудничество ние да търсим разширение на подкрепата."

Николай Денков обясни, че ако коалицията е била първа или втора политическа сила на изборите от 19 април, до разделяне е нямало да се стигне.

Той очерта като въпроси, по които между ПП и ДБ няма различия правосъдната реформа и общата кандидатура на предстоящите президентски избори:

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "За президентската кандидатура нямаме различия, ще излезем с общ кандидат, така както сме подписали вече споразумение."

Денков не отговори на въпроса дали служебният премиер Андрей Гюров е кандидатът, зад който ще застанат доскорошните парньори.

След най-важните задачи е подготовката на бюджета, като първия въпрос е можем ли да спрем течовете, допълни Николай Денков. Именно в подготовката на финансовата сметка Денков очерта и различията между ПП и ДБ.

Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Те искат нулев дефицит. Те искат много по-строга фискална дисциплина, без да са изчерпани другите възможности."

С Борисов, с Пеевски ние нямаме какво да правим, не поддържаме контакти, говоря за "Продължаваме промяната", нямаме никакви разговори и няма да имаме с тях, каза още Николай Денков.

