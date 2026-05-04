БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи
Снимка: АП/БТА - архив
Слушай новината

Трима души са загинали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и Асошиейтед прес.

СЗО съобщи в Екс, че един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани, според нидерландското външно министерство.

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората.

Заразяването обикновено става чрез контакт с урина, екскременти или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко, посочи СЗО.

Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ, добави СЗО. В момента тече подробно епидемиологично разследване.

Според Би Би Си, корабът е "Hondius", експлоатиран от нидерландската компания "Oceanwide Expeditions", с капацитет за 170 пътници и около 70 членове на екипажа. По последни данни той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на местоназначението си.

#гризачи #трима загинали #круизен кораб #епидемия

Последвайте ни

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
2
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
3
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
4
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
5
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата
6
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: По света

Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Огнена стихия: Над 100 хектара са изпепелени при горски пожар в Чехия Огнена стихия: Над 100 хектара са изпепелени при горски пожар в Чехия
Чете се за: 00:42 мин.
Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници? Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници?
Чете се за: 01:05 мин.
Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност В Ереван започва Осмата среща на върха на Европейската политическа общност
Чете се за: 00:57 мин.
Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски военнослужещи ще напуснат Германия Напрежение по оста Берлин–Вашингтон: Над 5000 американски военнослужещи ще напуснат Германия
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за формирането на редовен кабинет
Важна политическа седмица: Президентът започва консултации за...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток Тръмп обяви "Проект свобода" в Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща Георги Милков за войната в Иран: Светът е в голямо междучасие, след което можем да чуем по-неприятни неща
Чете се за: 06:37 мин.
По света
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб, предавана чрез гризачи
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Агнешкото за Гергьовден: Как се променя цената от фермата до...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Областната управа в Смолян иска помощ от държавата за овладяването...
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ