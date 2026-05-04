Кризата САЩ-НАТО: Къде ще бъдат прехвърлени американските войници?

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че заради спора с американския президент е малко вероятно Съединените щати да доставят на Берлин ракети със среден обсег.

Те бяха обещани преди две години от президента на Съединените щати Джо Байдън. Коментарът на Мерц, че "Съединените щати са били унижени от иранските преговарящи" доведе до решението на Тръмп от Германия да бъдат изтеглени повече от 5000 американски войници.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че засега няма сигнали изтеглените войски да бъдат прехвърлени в Полша. Алиансът настоява за подробности от Вашингтон. В Германия има около 36 000 американски войници, в Италия - 12 000, във Великобритания - 10 000. Миналата година Вашингтон реши да намали военното си присъствие и в Румъния.