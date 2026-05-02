Тръмп изтегля 5000 американски войници от Германия

Съединените щати планират да изтеглят 5 хиляди военнослужещи от Германия. Пентагонът обяви решението на фона на противоречията между Доналд Тръмп и канцлера Фридрих Мерц по отношение на войната с Иран. Напрежението рефлектира и върху икономическите отношения с целия Европейски съюз - заради недоволството си от германските производители Тръмп се закани отново да наложи 25-процентни мита върху вноса на автомобили и камиони от Европа.

Вашингтон намалява с 5 хиляди души военното си присъствие в Германия в рамките на година. Това е около 15% от най-големия американски контингент в Европа. Общо 68 000 са американските военнослужещи на Стария континент, като само в Германия те са над 36 000. Там е и най-голямата американска база в Европа - близо до германския град Рамщайн.

Мария Рафтопоуло, жителка на Рамщайн: "Американците осигуряват работа, наемат къщи и апартаменти. Това е позволило на много семейства да изплатят ипотеките си".

Вернер Паули, жител на Рамщайн: "Всичко има две страни. Може да намалее покупателната способност, но да се подобри жилищната ситуация в района".

Според германския министър на отбраната Борис Писториус решението не е неочаквано. Той изтъкна, че от германските си бази САЩ поддържат и интересите си в сферата на сигурността в Африка и Близкия изток.

Реакцията на НАТО е, че работи се за изясняване на подробностите около планираното намаляване на американското военно присъствие в Германия.

Алисън Харт - говорител на НАТО: "Тази промяна подчертава необходимостта Европа да влага повече средства в отбрана и да поеме по-голям дял от отговорността за колективната сигурност – вече виждаме напредък, след като на миналогодишната среща на върха на НАТО в Хага съюзниците се съгласиха да инвестират 5% от БВП".

Според анализатори ходът на Тръмп е израз на недоволство от действията на европейските съюзници в конфликта между Вашингтон и Техеран. По-рано се стигна до размяната на реплики между лидерите в Берлин и Вашингтон.

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Вашингтон е унижаван от иранските преговарящи, а Доналд Тръмп го посъветва да отдели повече време за вътрешните проблеми в страната си.

Разривът е и в икономически план - Тръмп съобщи, че е информирал Германия за вдигане на митата върху автомобили от ЕС и визира конкретни германски производители.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те ни ограбват. Отнеха ни работните места. Вече не. Всички се връщат. Казахме им, че ще увеличим митата до 25%. Но ако строят заводи в Съединените щати и наемат американски работници, няма тарифа".

Планът на Тръмп е неприемлив и показва, че САЩ са ненадежден партньор, заяви председателят на комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге. ЕС изпълнява ангажиментите си, заяви говорител на Европейската комисия и предупреди, че Брюксел си запазва всички възможности за действие в защита на интересите си.

