БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Чете се за: 03:30 мин.
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
Чете се за: 03:05 мин.
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента

Дарина Ангелова от Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Сред пострадалите е 5-годишно момче

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Три автомобила участваха в тежка верижна катастрофа на Северната тангента край София. Шест души са откарани в болница, като една жена е починала по-късно, а сред пострадалите има и 5-годишно момче.

Трагичният инцидент отклони трафика на автомобили.

Все още се изясняват причините, довели до тежката катастрофа, която се е случила между три леки автомобила. Общо шестима са пострадалите и те са откарани в различни болнични заведения. От МВР съобщават, че има и една жертва – възрастна жена, починала по-късно в болницата, в която е била настанена.

Сред ранените има и 5-годишно момче, което вероятно се е возило в автомобила заедно с родителите си. Тримата са откарани в „Пирогов“ и са без опасност за живота.

Когато екипът на БНТ пристигна на място по-рано днес, вече се извършваха огледи, а движението беше отклонено по обходен маршрут.

Сигналът е подаден малко след 13:00 часа. Данните сочат и тревожна статистика – от началото на годината има ръст от близо 13% на загиналите при катастрофи. За първите 4 месеца 133 души са загубили живота си по пътищата, при 118 за същия период на миналата година. Само за април жертвите са 35.

#загинал #северна скоростна тангента #катастрофа #ранени

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха телефонна измама в София
1
Разкриха телефонна измама в София
Принцеса Шарлот навърши 11 години
2
Принцеса Шарлот навърши 11 години
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
3
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
4
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла
5
Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си...
Иранската нобелова лауреатка Наргес Мохамади е приета по спешност в болница след сърдечна криза
6
Иранската нобелова лауреатка Наргес Мохамади е приета по спешност в...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Регионални

Натоварен трафик след почивните дни: Задръствания на магистрала „Струма“ между Симитли и Благоевград
Натоварен трафик след почивните дни: Задръствания на магистрала „Струма“ между Симитли и Благоевград
Последици от свлачището в Пампорово: Икономиката в района пред сериозни затруднения Последици от свлачището в Пампорово: Икономиката в района пред сериозни затруднения
Чете се за: 03:37 мин.
Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от огромно свлачище Трети ден най-прекият път между Смолян и Пампорово е блокиран от огромно свлачище
Чете се за: 03:37 мин.
Катастрофа между три коли на Северната скоростна тангента в посока Ботевград Катастрофа между три коли на Северната скоростна тангента в посока Ботевград
Чете се за: 00:52 мин.
Съдът в Хасково остави в ареста мъжа, обвинен за стрелбата при екшъна на пътя за Димитровград Съдът в Хасково остави в ареста мъжа, обвинен за стрелбата при екшъна на пътя за Димитровград
Чете се за: 01:55 мин.
Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Тежка катастрофа на Северната скоростна тангента
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Българка, работеща за фалиралата авиокомпания в САЩ: Цените на самолетните билети драстично ще поскъпнат, което ще направи пътуването на обикновените хора почти невъзможно Българка, работеща за фалиралата авиокомпания в САЩ: Цените на самолетните билети драстично ще поскъпнат, което ще направи пътуването на обикновените хора почти невъзможно
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Иранците още не са платили достатъчно висока цена за...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Украински дронове поразиха кораби от руския сенчест флот
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ