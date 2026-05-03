Украински дронове поразиха кораби от руския сенчест флот

10 души загинаха, а 76 са ранени вследствие на руски удари в Украйна. Украинската армия е ударила нефтохранилище в северозападното руско пристанище Приморск.

Според президента Володимир Зеленски са предизвикани „сериозни щети“. Поразени са и три руски петролни танкера до черноморското пристанище Новоросийск. Според Киев плавателните съдове са били от руския „сенчест флот“, който се използва за заобикаляне на петролните санкции на западните страни. Кремъл твърди, че украински дрон е атакувал лаборатория на АЕЦ „Запорожие“, която в момента е под руски контрол.украйнска