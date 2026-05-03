БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Чете се за: 03:30 мин.
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
Чете се за: 03:05 мин.
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при руска атака с дронове срещу Одеска област

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
двама души загинаха петима бяха ранени руска атака дронове одеска област
Снимка: БТА
Слушай новината

Двама души загинаха, а петима бяха ранени при среднощна руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщи в Телеграм ръководителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Руснаците продължават да нанасят удари по гражданската и пристанищната инфраструктура на Одеска област. За съжаление, двама души загинаха. Искрени съболезнования на близките", се казва в съобщението на областния управител.

"Три жилищни сгради са пострадали сериозно, а други две в по-малка степен. Щети са нанесени и по пристанищната инфраструктура. Избухналите пожари са потушени от аварийно-спасителните екипи", информира Олег Кипер.

Българите в Одеска област са над 150 000 и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

#удари в Одеса #атака с дронове #руска атака #войната в Украйна #одеска област

Последвайте ни

ТОП 24

Разкриха телефонна измама в София
1
Разкриха телефонна измама в София
Принцеса Шарлот навърши 11 години
2
Принцеса Шарлот навърши 11 години
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране
3
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи...
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
4
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се...
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
5
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край...
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
6
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Русия

Нови масирани руски удари срещу Одеса
Нови масирани руски удари срещу Одеса
Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май Зеленски с коментар за това ще има ли временно примирие с Русия за 9 май
Чете се за: 01:12 мин.
Телефонен разговор Тръмп - Путин: Възможно ли е примирие между Русия и Украйна за 9 май? Телефонен разговор Тръмп - Путин: Възможно ли е примирие между Русия и Украйна за 9 май?
Чете се за: 00:35 мин.
Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян Ударите срещу Туапсе: Пожарът в руската петролна рафинерия е овладян
Чете се за: 02:07 мин.
Пожар на строеж в Москва отне живота на най-малко седем души Пожар на строеж в Москва отне живота на най-малко седем души
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Йотова пристигна в Ереван за срещата на върха на Европейската политическа общност Президентът Йотова пристигна в Ереван за срещата на върха на Европейската политическа общност
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради кризата с горивата
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По-скъпи плодове и по-евтини зеленчуци на борсите у нас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Съдът в Хасково остави в ареста мъжа, обвинен за стрелбата при...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ