Доналд Тръмп: Иранците още не са платили достатъчно висока цена за онова, което причиниха на човечеството и през последните 47 години

Саудитска Арабия, Русия и още пет страни от картела ОПЕК+ очаквано увеличиха квотите си за добив на петрол през юни със 188 хиляди барела на ден. Преди отварянето на Ормузкия проток, решението има по-скоро символичен характер. То се разглежда като демонстрация на готовност за увеличаване на доставките след края на войната и на приемственост в политиката след шоковото напускане на Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп обяви, че разглежда нови ирански предложения за край на конфликта, но изрази съмнение, че те са приемливи.

Увеличението на квотите на ОПЕК+ остава предимно на хартия, защото основните неизползвани мощности на картела са в страни от Персийския залив, а те не могат да изнасят заради иранската блокада на Ормузкия проток. В отговор на журналистически въпрос Тръмп не изключи подновяване на ударите срещу Иран.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Не искам да казвам това. Имам предвид, че не мога да кажа такова нещо на репортер. Ако те се държат зле, ако направят нещо лошо, ще видим. Но е възможно това да се случи“.

Според ирански медии Техеран е предал на Вашингтон чрез Пакистан нови предложения в 14 точки за край на конфликта в рамките на 30 дни. Те са отговор на американска оферта в девет точки, а Доналд Тръмп очаква да получи "точната формулировка".

Доналд Тръмп - президент на САЩ, в „Трут Сошъл“: „Не мога да си представя, че би било приемливо, защото иранците още не са платили достатъчно висока цена за онова, което причиниха на човечеството и на света през последните 47 години.“

Според ирански агенции Техеран иска изтегляне на американските сили от зоните в близост до Иран, вдигане на блокадата на ирански пристанища, размразяване на иранските авоари, плащане на репарации, вдигане на санкциите и механизъм за управление на Ормузкия проток. Друго искане е край на войната на всички фронтове, включително в Ливан.

Заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад изключи връщане към предвоенния начин на управление на Ормузкия проток. Според него Техеран подготвя закон за постоянна забрана за преминаване на израелски кораби и отказ на транзитни права за морски съдове на страни, определяни като враждебни, включително Съединените щати.

Али Никзад - заместник-председател на парламента на Иран: "Ще предоставяме услуги като сигурност, защита на околната среда и управление на корабите и ще събираме такси за тези услуги. Това е практика в цял свят. Приходите ще се използват за укрепване на нашата отбрана, в подкрепа на препитанието на хората и за изграждане и възстановяване на нашата инфраструктура."

Иран обяви, че е изправил Съединените щати пред предизвикателството да избират между „лошо споразумение“ и „невъзможна“ военна операция.